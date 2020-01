Ludovica Valli Instagram, sensuale in accappatoio: «Va beh essere influencer, ma indossarli a letto no!» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tra le giovani influencer provenienti dal mondo di Uomini e donne più seguite su Instagram vi è Ludovica Valli, ex tronista e sorella di Beatrice. Sui social la giovane, che dopo la fine della storia con il personal trainer Federico Accorsi, si è legata a Gianmaria De Gregorio, imprenditore che gestisce diverse agenzie che si occupano di affittare case ed appartamenti a Ibiza, pubblica spesso e volentieri scatti audaci. L’ultimo post? Non fa eccezione, anzi… «Va beh influencer, ma indossarli a letto no!», Ludovica Valli sensuale in accappatoio su Instagram Su Instagram Ludovica Valli, famosa anche per la liason nata sotto i riflettori con Fabio Ferrara, con cui partecipò pure a Temptationt Island, ha postato qualche ora un post davvero sensuale. Una serie di immagini sexy che mettono in evidenza il suo corpo sbalorditivo. Senza veli, con addosso soltanto un accappatoio, la ... urbanpost

