Kobe Bryant è morto in un incidente. Aveva 41 anni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant è morto. La leggenda del basket Nba è precipitato con il suo elicottero privato sulle colline di Calabasas, in California, alle 10 del mattino di domenica (in Italia erano le 19), probabilmente a causa della fitta nebbia. Insieme a lui c'era anche la figlia Gianna Maria, 13 anni. Il velivolo, dopo essere caduto al suolo, si è incendiato, e nonostante i soccorsi nessuno dei nove occupanti (tra cui un'amica della figlia e i suoi genitori) è sopravvissuto allo schianto. Una notizia che ha presto fatto il giro del mondo, lasciando senza parole e sotto shock milioni di persone. Bryant lascia, oltre alla moglie Vanessa, anche altre tre figlie: Natalia, Bianca e Capri, l'ultima nata nel giugno del 2019. Tutte con nomi italiani (compresa Gianna Maria, morta con lui nell'incidente), non certo un caso.

