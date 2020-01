Guardava Napoli-Juventus in un centro scommesse: 70enne stroncato da un malore (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Tragedia ieri notte a Vallo della Lucania durante la partita tra Napoli e Juventus. Il tifoso 70enne, residente nel salernitano, ha avuto un malore ed è morto mentre si trovava nel centro scommesse dove Guardava il big match del San Paolo. Un attacco cardiaco, a quanto si apprende, che gli è stato fatale. Immediatamente soccorso dal personale sanitario, all’uomo è stato praticato a lungo il massaggio cardiaco e con il defibrillatore, ma purtroppo inutilmente. Sul posto anche il sindaco di Vallo, Antonio Aloia, cardiologo, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 70enne. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso. L'articolo Guardava Napoli-Juventus in un centro scommesse: 70enne stroncato da un ... anteprima24

