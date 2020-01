Gaffe a Buckingham Palace: Meghan Markle offesa e definita… (Di lunedì 27 gennaio 2020) Grossa Gaffe da parte di Buckingham Palace nei confronti di Meghan Markle: ecco come hanno definito la moglie di Harry in un comunicato ufficiale. La grave Gaffe di Buckingham Palace contro Meghan Markle La Megxit è stata per tutti come un uragano improvviso. Il malcontento di Harry e Meghan Markle era già una cosa nota, ma né gli inglesi, né la Famiglia Reale si aspettavano una scelta così drastica. Anche Buckingham Palace ha dovuto affrontare la situazione in tutta fretta, pubblicando una serie di comunicati ufficiali nel giro di poco tempo. Sarà stata proprio la fretta, o l’unicità della situazione, a giocare probabilmente un brutto scherzo allo staff della regina Elisabetta, che nel comunicato ufficiale della Megxit ha definito Meghan Markle come una donna divorziata. All’interno del documento pubblicato da Buckingham Palace, infatti, era scritto che la coppia non ... velvetgossip

