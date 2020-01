Coronavirus, in Cina le vittime salgono a 80: 2700 casi confermati (Di lunedì 27 gennaio 2020) Coronavirus, in Cina le vittime salgono a 80: sono oltre 2700 i casi confermati di contagio Proprio nella mattinata di lunedì la Cina ha dichiarato che il bilancio delle vittime del Coronavirus è salito a 80. La provincia di Hubei, focolaio del contagio, ha comunicato altri 24 nuovi decessi. Le misure per bloccare lo spostamento … L'articolo Coronavirus, in Cina le vittime salgono a 80: 2700 casi confermati proviene da www.inews24.it. inews24

