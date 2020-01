Coronavirus cinese, Toti: “Falso allarme a Genova” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Falso allarme all’Ospedale San Martino: la donna ricoverata a Genova per fortuna non è affetta dal virus che arriva dalla Cina. Sono stato tutto il giorno a contatto con la nostra sanità per avere informazioni e vorrei ringraziare i nostri medici per il loro intervento efficiente e tempestivo, fatto con grande prudenza e senza creare allarmismo. Grazie a voi e a tutti gli infermieri, gli operatori sanitari che oggi, come ogni giorno, lavorano per la nostra salute, con competenza e generosità! Continuiamo a tenere alta l’attenzione“: lo ha scritto, in un post su Facebook, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.L'articolo Coronavirus cinese, Toti: “Falso allarme a Genova” Meteo Web. meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Virus #Cina, annullata la parata a Milano. In solidarietà verso popolo cinese colpito dal coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Coronavirus, ospedale di Wuhan in tilt. Lunghe code all'interno degli ospedali della citta' cinese #VIDEO #ANSA - Agenzia_Italia : Il virus cinese sta accelerando la sua diffusione -