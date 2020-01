Calciomercato, le trattative di oggi – Brividi sul futuro di Ibrahimovic, mosse di Inter e Juventus (Di martedì 28 gennaio 2020) Calciomercato, le trattative di oggi – La stagione del Milan è svoltata. Il club rossonero è reduce da quattro risultati utili e tre vittorie consecutive, l’ultima sul campo del Brescia grazia ad un ritrovato Rebic, adesso l’intenzione è quella di ritornare in corsa per la zona Europa. Un grande protagonista è stato Zlatan Ibrahimovic, magari non ha fatto la differenza dal punto di vista realizzativo ma come leadership ed esperienza non ha rivali, anche come tecnica il livello è rimasto altisssimo. Nel frattempo arrivano dichiarazioni preoccupanti per i tifosi da parte di Jennifer Wegerup, corrispondente in Italia per la SVT. (ECCO LE DICHIARAZIONI). Genoa – Ad un passo la chiusura con il Lilla per il difensore centrale Soumaoro. Inter – “Of course”: risponde così, in inglese, Christian Eriksen a chi gli chiede se sia felice del suo arrivo all’Inter. Sono di fatto le prime ... calcioweb.eu

DiMarzio : ??Viterbese vicina a Negro del Monza ??Calciomercato #SerieC e #SerieD ??Le trattative LIVE - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | Giana Erminio, in arrivo il portiere Acerbis: tutte le news - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | Il #ChievoVerona chiude per #Renzetti. Tutte le trattative LIVE -