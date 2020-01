«Bridge Over Troubled Water », l'ultimo album di Simon & Garfunkel, compie 50 anni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il sodalizio artistico tra Paul Simon e Art Garfunkel, un po’ come certe storie d’amore che agli occhi di tutti paiono idilliache, non si sa bene perché sia finito. Proprio durante la lavorazione di Bridge Over Troubled Water, irretito dal fascino del grande schermo, Art aveva cominciato a recitare - in Messico per di più - e c’è chi dice che questa “distrazione” dalla musica non fosse vista di buon grado da Paul. Altri invece testimoniano che le acque sotto il ponte tra i due erano piuttosto agitate da tempo. Resta il fatto che fu proprio quest’album a sancire il loro divorzio. Una maniera epica di lasciarsi, che, oltre a fargli vendere più di 25 milioni di copie, gli ha fruttato sei Grammy Award. Da inguaribile ottimista, chi scrive non ha alcuna intenzione di mugugnare sulla fine dell’amore, piuttosto riascoltiamo insieme alcune tra le cose migliori che quell'ultimo capitolo ci ha ... gqitalia

