Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2020 ore 09:30 (Di domenica 26 gennaio 2020) Viabilità DEL 26 GENNAIO 2020 ORE 9.20 MANUELA CIAMPI BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI AL MOMENTO NON SI REGISTRANO CRITICITA’ SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO APPIA E LO SVINCOLO TUSCOLANA PERTANTO TRAFFICO SCORREVOLE A Roma SI SVOLGE COME TUTTE LE DOMENICHE L’APPUNTAMENTO CON IL MERCATO DI PORTA PORTESE IN VIA PORTUENSE / VIALE TRASTEVERE E PIAZZA DI PORTA PORTESE, IL TRASPORTO PUBBLICO SUBIRA’ VARIAZIONE NELLA ZONA CIRCOSTANTE, VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE. PASSIAMO AGLI EVENTI: A NEPI CHIUSA LA SP149 NEPESINA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA FINO ALLE ORE 12.30 CIRCA A PALESTRINA PER LA MANIFESTAZIONE DELLA PACE IN ATTO FINO ALLE ORE 13.00 SARANNO ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SU PIAZZA R. MARGHERITA PASSIAMO ALLO ... romadailynews

