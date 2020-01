Sanremo 2020, reunion a sorpresa dei Ricchi e Poveri (Di domenica 26 gennaio 2020) In occasione dei 50 anni dalla hit “La prima cosa bella” e della prima partecipazione al Festival di Sanremo del 1970, i Ricchi e Poveri, nella formazione originaria, torneranno sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2020. Angela Brambati, Angelo Sotgiu e soprattutto Marina Occhiena (che lasciò nel 1981) e Franco Gatti (se ne andò nel 2016) hanno deciso di tornare insieme per un progetto speciale che sarà annunciato e spiegato proprio al Festival il 5 febbraio, qualche ora prima della loro esibizione. “Siamo qui tutti e quattro insieme – hanno comunicano i cantanti – per onorare l’affetto che il pubblico ci ha sempre dimostrato. Celebrare i 50 anni dal nostro primo grande successo, ‘La prima cosa bella’, è come ritrovarsi in famiglia dopo un lungo viaggio e rinsaldare un legame essenziale“. Un ritorno in grande stile dopo un episodio tragico. Angela, Angelo e ... tpi

