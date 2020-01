Risorge il Calcio Napoli: Zielinsky e Insigne abbattono la capolista Juventus (Di lunedì 27 gennaio 2020) In un San Paolo gremito il Calcio Napoli vince con una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista. 2-1 il risultato finale. Ronaldo segna solo all’ultimo minuto Quale migliore occasione per riprendersi la dignità? Quale migliore occasione quando di fronte ci sono in ordine: la Juventus capolista, Sarri ed Higuain? Quale migliore occasione per riprendersi il proprio pubblico e rilanciare una stagione maledetta. Il pubblico c’è e riempie lo stadio come mai aveva fatto quest’anno; i gruppi organizzati tornano anche in campionato ed il loro supporto è ancora una volta fondamentale; ci si chiede se, finalmente, c’è anche il Calcio Napoli. Gattuso chiede “veleno”, ovvero grinta e corsa e schiera così gli azzurri: Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinsky; Insigne, Milik, Callejon. Ancora fuori Koulibaly, ... 2anews

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 La Uefa: “Il Napoli risorge con Insigne con un goal da capitano”: La Ue… - ilSaronno : Tutto il calcio locale: Caronnese ko, Saronno vince il derby, risorge Lazzate. Cistellum corsaro… - news_forlicesen : Calcio serie D, la Savignanese risorge ad Alfonsine -