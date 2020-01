PS5: Sony brevetta un nuovo sistema per gli inviti ai giochi multiplayer (Di domenica 26 gennaio 2020) La presentazione di PS5 si avvicina, nell’attesa trapela sulla rete un nuovo brevetto, legato questa volta ad un sistema di invito per i giochi multiplayer su Playstation 5. A seguire vi riportiamo i dettagli. nuovo brevetto sugli inviti multiplayer di PS5 L’interfaccia della nuova console Sony proporrà nuove opzioni per il multiplayer online. Secondo quanto emerso dal brevetto, PS5 permetterà di accettare l’invito ad un gioco avviando direttamente la sessione multiplayer. Inoltre, pare che attivando la modalità Picture in Picture sarà possibile continuare a vedere un video o fare altro mentre il gioco è in esecuzione in una piccola finestra, con la possibilità di passare dallo schermo intero alla finestra e tra un gioco all’altro come avviene su PC. In questo modo se ad esempio si vede un video su ... gamerbrain

