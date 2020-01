MINA SETTEMBRE, fiction con Serena Rossi su Rai 1: cast, quando esce (Di domenica 26 gennaio 2020) Tra i titoli di punta della nuova stagione della fiction italiana ci sarà MINA SETTEMBRE, la nuova serie tratta dal romanzo Dodici rose a SETTEMBRE dello scrittore giallista napoletano Maurizio de Giovanni. Ad interpretare l’esplosiva protagonista c’è l’attrice partenopea Serena Rossi, reduce del successo di Io sono Mia, il film biografico in onda lo scorso anno sull’ammiraglia Rai. MINA SETTEMBRE fiction Rai: anticipazioni, data di uscita La serie, le cui riprese sono attualmente in corso a Napoli e che arriverà su Rai 1 il pRossimo autunno, racconta la storia di GelsoMINA SETTEMBRE (conosciuta da tutti come “MINA”), un’assistente sociale sui generis che vive negli animati Quartieri Spagnoli di Napoli. MINA si divide tra il suo lavoro e la sua vita di donna divorziata da un marito ancora innamorato di lei. Dotata di un carattere forte e deciso ... tvsoap

