Meteo Italia, sprazzi d'Alta Pressione: perturbazioni sempre più vicine (Di domenica 26 gennaio 2020) La configurazione generale delle correnti europee sta cambiando, l'Alta Pressione impenetrabile ha iniziato a perdere forza, e così corpi nuvolosi avanzano verso l'Italia, determinando temporanea variabilità. Oggi avremo un miglioramento del tempo anche al Nord Italia, così al Centro dove c'erano state precipitazioni. Ma già domani sera si farà strada una nuova perturbazione che si adagerà all'arco alpino occidentale, per transitare su parte del Nord Italia in nottata e le prime ore di martedì, determinando un peggioramento del tempo sopratutto nella regione alpina. Nelle Alpi, forse fin sino alle Prealpi sono attese precipitazioni che potrebbero assumere carattere nevoso sino a quote molto basse. Le nevicate potrebbero essere intense oltre il crinale alpino, ed in prossimità di esso. Potrebbe nevicare in quasi tutta la Valle d'Aosta, così come su gran parte dell'Alto ... meteogiornale

