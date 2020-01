LIVE Federer-Fucsovics, Australian Open 2020 in DIRETTA: ostacolo ungherese per il veterano svizzero (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Australian Open (26 gennaio) – La presentazione della giornata odierna – Il tabellone e i risultati aggiornati Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Roger Federer e Marton Fucsovics, valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2020. La sfida avrà come palcoscenico la Rod Laver Arena e sarà l’ultima partita della sessione notturna odierna a disputarsi sul campo principale di Melbourne. Roger Federer ha tirato un enorme sospiro di sollievo al termine del terzo turno, nel quale è riuscito a piegare la resistenza dell’Australiano John Millman soltanto al super tie-break del quinto set grazie a una sensazionale rimonta che lo ha spinto dal 4-8 al 10-8 finale. Lo svizzero è così uscito vincitore da una maratona di quattro ore e sette minuti con il punteggio di 4-6 ... oasport

