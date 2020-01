Levante: "Mi batto per le donne, ma non sostengo le quote rosa: il posto va meritato, non dato per forza" (Di domenica 26 gennaio 2020) “Sono anni che mi spendo per le donne, ma non sono a favore delle quote rosa. Non ci è dovuto un posto per forza, non abbiamo un deficit”. Parola di Levante, la cantante 32enne che quest’anno debutterà sul palco del Festival di Sanremo.È una delle 7 donne in gara, sui 24 big scelti da Amadeus. Ma lei, che porta un brano che è un inno all’inclusione dal titolo Tikibombom, non vuole essere paladina delle quote rosa, in un festival che sul tema delle donne sta attraversando polemiche (per l’esigua presenza di artiste; per le parole di Amadeus su Francesca Sofia Novello; per i versi di un vecchio brano di Junior Cally).“Io mi conquisto quello che mi merito e se sono al festival mi auguro che sia perché la canzone è bella e io sono brava”, spiega la cantautrice siciliana che poi aggiunge: ”È ... huffingtonpost

