Inter-Cagliari 1-1: Highlights, Tabellino, Voti e Pagelle (Di domenica 26 gennaio 2020) Inter-Cagliari, tutto sul match di San Siro valido per la 21.a giornata di Serie A, disputato domenica 26 gennaio Pubblico numerosissimo a San Siro per Inter-Cagliari. Conte fa esordire Young da titolare. E’ del Cagliari la prima occasione con Simeone che calcia alto da posizione favorevole. I nerazzurri perdono Skriniar per infortunio (giramento di testa) … L'articolo Inter-Cagliari 1-1: Highlights, Tabellino, Voti e Pagelle proviene da www.inews24.it. inews24

Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Milan #Skriniar è stato sostituito al 17’ della gara contro il Cagliari a causa di un malessere… - Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE - Le parole di mister Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Interviste, foto, video e tanti altri contenuti esclusivi. Tutto quello che c'è da sapere s… -