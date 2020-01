GF Vip, Barbara Alberti in ospedale: l’annuncio ufficiale ha invaso il web (Di domenica 26 gennaio 2020) Barbara Alberti nel bene e nel male è una delle concorrenti più indiscusse della quarta edizione del ‘GF Vip’. La scrittrice è finora stata al gioco ma poche ore fa un annuncio pubblicato dal canale ufficiale del ‘Grande Fratello Vip’ ha scosso molta preoccupazione. La giornalista è stata recentemente accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico e non si sa se rientrerà nella Casa. La Alberti aveva già manifestato un certo malessere durante la diretta di venerdì, prima ancora di finire in nomination. Ma la situazione è degenerata nella giornata di sabato, quando gli inquilini della Casa si sono accorti della sua assenza. Il duro scontro con Signorini La recente diretta andata in onda venerdì non è stata affatto semplice per Barbara Alberti. La giornalista si è scontrata con il conduttore del reality Alfonso Signorini a tal punto che, quando la ... velvetgossip

