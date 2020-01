FORMAZIONI Parma Udinese: Cornelius e Okaka guidano le due squadre (Di domenica 26 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Parma Udinese Ecco gli schieramenti ufficiali di Parma-Udinese, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/2020. Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic. All. D’Aversa. Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, De Paul, Mandragora, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

TuttoIlMercato : Le formazioni ufficiali di #ParmaUdinese #Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Sc… - infobetting : Parma-Udinese: formazioni ufficiali, quote, pronostici - sportli26181512 : Risultati Serie A, formazioni ufficiali e diretta LIVE della 21^ giornata: Tre partite nel pomeriggio di Serie A: i… -