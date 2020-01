Firenze, detenuto magrebino si dà fuoco in cella: ora in rianimazione (Di domenica 26 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero ha utilizzato una bomboletta di gas per indirizzare le fiamme verso il volto. Necessario un suo ricovero d'urgenza nel centro grandi ustionati di Pisa Utilizza una bomboletta di gas per alimentare la fiamma di un accendino e tentare il suicidio dandosi fuoco, così un detenuto straniero del carcere di Firenze finisce in ospedale in condizioni gravissime a causa delle ferite da ustione riportate alla testa. Come riferito dalla stampa locale, che ha diffuso le ancora poche notizie a riguardo, la vittima è un marocchino di 25 anni, da tempo ristretto dietro le sbarre del carcere fiorentino di Sollicciano. I fatti si sarebbero svolti durante la notte dello scorso sabato 25 gennaio, all'interno della cella occupata dal nordafricano. Dopo aver atteso il momento opportuno per poter agire, poco dopo la mezzanotte, sempre secondo i primi rilevamenti ... ilgiornale

