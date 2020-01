Donatella Rettore e i 43 anni insieme al marito Claudio: “Ci è mancato solo un figlio” (Di domenica 26 gennaio 2020) Ospite di Domenica In, Donatella Rettore ha ripercorso la sua carriera, prima che in studio arrivasse suo marito Claudio Rego: "Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più". fanpage

fattoquotidiano : DONATELLA RETTORE 'Lucio Dalla convinse mamma: 'Deve cantare, non battere'' [L'INTERVISTA - di @A_Ferrucci]… - MarioManca : Io comunque in questa tavola rotonda avrei invitato così, a caso, Donatella Milani: giusto per vederla vicino a Ret… - nickginetti : Donatella Rettore: 'adesso faranno una canzone bella come la prima cosa bella' #DomenicaIn -