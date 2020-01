Sardine: “Comunque vadano le elezioni, noi abbiamo vinto a prescindere” (Di sabato 25 gennaio 2020) Domani è il grande giorno. Le elezioni in Emilia Romagna sono state attese e combattute fino ad arrivare alla conclusione di una campagna elettorale che ha visto Stefano Bonaccini cercare di ricordare il lavoro svolto fino adesso e Lucia Borgonzoni promettere innovazioni impossibili. In questo contesto è nato il Movimento delle Sardine, inizialmente in contrasto con una supremazia salviniana di cui hanno tentato di non far ammalare anche la regione rossa per eccellenza e sviluppatosi poi in un coinvolgimento sociale a livello nazionale. Il vero lavoro per loro però inizia lunedì, quando le somme saranno state tirate e bisognerà incominciare a ragionare, per davvero, sul lungo termine. Movimento delle Sardine, vietato il bagno al Papeete di Milano Marittima L’ultimo evento del Movimento delle Sardine prima della chiusura della campagna elettorale doveva essere un tuffo in mare ... urbanpost

