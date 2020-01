Pupo: "Soffro di follia egocentrica. La mia vita? Più spericolata di quella di Vasco" (Di sabato 25 gennaio 2020) “Avevo fama, donne e denaro in quantità. Droga e alcol a parte, non mi sono risparmiato niente. Ho fatto più eccessi io che Vasco Rossi”: con queste parole Enzo Ghinazzi, noto come Pupo, si racconta in un’intervista a La Stampa. Il cantante, conduttore ed opinionista in tv è stato marito e compagno di due donne contemporaneamente, è stato ricco, povero e di nuovo ricco: “A 25 anni ero miliardario, a 40 indigente con i mobili, gli strumenti musicali e le case pignorati”. “Sono caduto e mi sono rialzato tante volte. Non è un vanto, sia chiaro, però mi dà orgoglio essermi riscattato. Oggi sono una persona consapevole e in equilibrio. Ma mi guardo attorno e vedo troppa mediocrità, a partire dalla politica”.Pupo afferma che oggi i politici non si sporcano le mani, “dichiarano e ... huffingtonpost

