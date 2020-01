Perché non arrivano le notifiche Facebook: problemi diffusi oggi 25 gennaio (Di sabato 25 gennaio 2020) In tanti si chiedono Perché non arrivano le notifiche Facebook? Questione calda oggi 25 gennaio, considerando il fatto che i problemi sono diffusi su larga scala sia su app, sia su PC secondo le informazioni disponibili in questo momento. Al di là del fatto che siate in possesso della versione desktop, o in alternativa di un iPhone o di uno smartphone Android, è probabile che in questi minuti non troverete la disponibilità delle novità in tempo reale che solitamente vengono fornite dall’applicazione. Perché non arrivano le notifiche Facebook il 25 gennaio? Insomma, quanto riportato finora ci dice che stiamo affrontando problemi diversi rispetto a quelli notati poche settimane fa tramite l’app e che, vi riportammo puntualmente con un post specifico. Al momento è impossibile capire Perché non arrivano le notifiche Facebook, se non altro Perché dallo staff di Zuckerberg non ... bufale

civati : Perché non cali il silenzio su #SilviaRomano. Perché il tempo infinito del suo rapimento si concluda - presto! - con la sua liberazione. - matteosalvinimi : #Salvini Live: Bonaccini del PD è nervoso come pochi. Ora minaccia i sindaci, ne ha chiamato uno perché la sua vice… - AndreaOrlandosp : Salvini se la prende con Prodi perché a differenza sua non usa le periferie come sfondo,non suona ai citofoni,non d… -