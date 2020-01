Omicidio di Luca Sacchi: al via procedimento il 31 marzo per tutti gli indagati (Di sabato 25 gennaio 2020) Novità sul procedimento penale per l’Omicidio di Luca Sacchi. tutti gli indagati saranno infatti sottoposti a giudizio immediato il prossimo 31 marzo. Valerio del Grosso è accusato di aver compiuto materialmente il fatto, e dovrà dunque rispondere di Omicidio volontario. Paolo Pirino e Marcello de Propris, insieme alla fidanzata di Luca, Anastasia, e a Giovanni Princi risponderanno di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Omicidio di Luca Sacchi: il movente è la droga Dietro l’Omicidio di Luca Sacchi sicuramente una vicenda riguardante la droga. L’ipotesi infatti è che fosse in ballo la vendita di 15 kg di marijuana per un importo di 70 mila euro. Del Grosso e Pirino avrebbero dovuto scippare lo zaino ad Anastasia ma le cose sono precipitate. Il prossimo 31 marzo, dovranno presentarsi tutti dinanzi alla prima corte d’Assise, a Roma. Anche ... kontrokultura

KontroKulturaa : Omicidio di Luca Sacchi: al via procedimento il 31 marzo per tutti gli indagati - - TazioTassini : RT @chilhavistorai3: Omicidio di Luca Sacchi: “D’ora in poi faccio quello che voglio” - “Non trattarmi così”. Le chat con Anastasiya poche… - zazoomblog : Omicidio Luca Sacchi a giudizio Anastasia e altre cinque persone - #Omicidio #Sacchi #giudizio #Anastasia -