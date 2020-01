Mourinho stuzzica: «Eriksen? Non ne voglio parlare ma…» (Di sabato 25 gennaio 2020) Josè Mourinho ha parlato dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Southampton in FA Cup. Ecco cosa ha detto su Eriksen Josè Mourinho ha parlato di Christian Eriksen dopo il pareggio ottenuto contro il Southampton in FA CUP. Queste le parole dello Special One che certificano la cessione del danese all’Inter. «Non voglio dire niente su Eriksen. L’unica cosa che voglio dire è che questa situazione non dovrebbe avvenire il 25 gennaio. E non è colpa del Tottenham. L’unica cosa che posso dire è che Eriksen, fin dal momento in cui sono arrivato, si è comportato in un modo molto molto professionale con me e con la squadra. Il Tottenham è l’ultima da biasimare per questa situazione, ma trovarcisi al 25 di gennaio non è bello». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

