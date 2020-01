Meteo BOLOGNA: PIOGGIA sabato, poi un po' di variabilità (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Meteo su BOLOGNA vedrà tempo invernale per sabato, con PIOGGIA a tratti fitta e moderata. Per domenica avremo molte nubi e così sarà anche ad inizio settimana, ma con bassa probabilità di fenomeni. sabato 25: molto nuvoloso con PIOGGIA. Stima PIOGGIA 22 mm. Temperatura da 4°C a 5°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Domenica 26: nuvoloso. Temperatura da 1°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Lunedì 27: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 0°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 8 Km/h, raffiche 40 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Martedì 28: poco nuvoloso, molto ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a ... meteogiornale

