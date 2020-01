LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: Fontana e Mascitto in finale nei 1500m, fuori gli uomini! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata – Orario d’inizio e come vedere gli Europei 14:38 Adesso qualche minuto di pausa, causa rifacimento ghiaccio, prima delle finali dei 1500m. 14:34 Gli azzurri Tommaso Dotti, Yuri Confotola e Andrea Cassinelli saranno impegnati nella finale B. 14:31 Questo il quadro dei finalisti: Itzhak de Laat (NED), Shaolin Sandor Liu (HUN), Shoaoang Liu (HUN), Pavel Sitnikov (RUS), Semen Elistratov (RUS), belga Stijn De Smet (BEL) e Vladislav Bykanov (ISR). 14:28 Gli ultimi due qualificati sono il russo Semen Elistratov (2:30.48) e il belga Stijn De Smet (2:30.70). 14:25 L’ungherese Shoaoang Liu (2:22.63) vince la seconda semifinale, alle sue spalle il russo Pavel Sitnikov (2:23.22). Niente da fare per l’Italia: Yuri Confortola quarto (2:23.99) e Andrea Cassinelli quinto (2:24.37). 14:22 I primi a ... oasport

