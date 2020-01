LIVE Sci di fondo, skiathlon Oberstdorf 2020 in DIRETTA: al via la gara maschile! Johaug: show solitario (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:10 Bolshunov cerca di prendere l’iniziativa al km 3.8, ottimo De Fabiani che si è portato in quinta posizione, unico diverso dagli scandinavi nei primi otto, leader a parte. 12:08 Gruppo che si allunga decisamente sulla discesa che porta verso il km 3.8. 12:06 Niskanen e Klaebo sempre davanti, Bolshunov un po’ più coperto con De Fabiani alle sue spalle. 12:04 Nessun movimento di rilievo dopo 1.4 km, De Fabiani si è portato nella zona dell’undicesima posizione. 12:02 Si porta subito davanti il finlandese Iivo Niskanen. 12:00 Partita la gara maschile! 11.58 I concorrenti stanno per prendere il via per questa skiathlon, 30 km tutti da vivere anche per i quattro bonus points che potrebbero modificare le prospettive della classifica generale. 11.55 Il tema del giorno risiede nel grande duello tra Bolshunov e Klaebo, non solo ... oasport

MasashiKohmura : RT @OA_Sport: LIVE Sci di fondo, skiathlon Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Francesco De Fabiani cerca il colpaccio. Johaug: show solitario http… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Bansko 2020 in DIRETTA (25-1): TRIPLETTA EPOCALE! Elena Curtoni Bassino e Brignone: DOMINIO… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: si inizia sulla Streif battaglia aperta per la vittoria! -… -