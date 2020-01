LIVE Camila Giorgi-Kerber 2-6 7-6 1-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: break della tedesca! Terzo set stupendo (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 ALTRE DUE PALLE break! Giorgi che deve provarci! 15-30 Giorgi non molla e spinge ancora: Kerber troppo statica. 15-0 Buona prima di Kerber. 2-4 Si gioca solo sui turni della tedesca: match compromesso. 40-0 Buona prima della marchigiana. 30-0 Torna a spingere Giorgi, senza paura! 1-4 La Kerber scappa via confermando il break: Camila vede sfuggire un altro capolavoro… 30-0 Ace Kerber. 15-0 Giorgi comincia a sparare… 1-3 break Kerber! La tedesca ci ha provato e alla fine ottenuto il servizio per allungare la striscia nel set. 40-AD break ANGIE! La tedesca prova a scappare via. 40-40 Partita in bilico! 40-30 In rete il rovescio della marchigiana, solito vincente radente. 40-15 In rete il rovescio della teutonica. 30-15 Diritto seducente lungolinea di Giorgi. 0-15 Smash a volo dopo il serve&volley: fuori. 1-2 Kerber tiene ... oasport

