LIVE Biathlon, single mixed relay Pokljuka 2020 in DIRETTA: la Francia vince in solitaria, Norvegia giù dal podio (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Sono insieme Hauser Oja e Lunder. Sulla carta l’austriaca dovrebbe forse avere qualcosa in più ma sono tre atlete non avvezze a questo tipo di lotte sugli sci. 13.52 Norvegia sicuramente giù dal podio e questa è una grande sorpresa. Austria, Estonia e Canada si giocano due posizioni da podio, che favola per le ultime due citate! 13.50 5/5 per Bescond, la Francia vince la single mixed di Pokljuka! Bene anche Austria, Estonia e Canada, Knotten rischia di estromettere la Norvegia dal podio! 13.48 A metà del penultimo giro Bescond ha 12″ su Hauser e Knotten. L’impressione è che se la Francia non gira la possa aver vinta. 13.46 Bescond prende il volo e se ne va, come da previsione! Vittozzi con lo zero a terra, ma ormai non conta nulla. 13.45 Due errori per la norvegese, uno per Bescond che è stata però più lenta. Le due ... oasport

