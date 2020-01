LIVE Australian Open 2020, risultati 25 gennaio in DIRETTA: tutto facile per Nadal, super tie-break tra Kyrgios e Khachanov. Eliminata Giorgi (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA GIORGI-KERBER IL RIEPILOGO DELLA SESSIONE MATTUTINA DEL TABELLONE FEMMINILE GLI HIGHLIGHTS DI GIORGI-KERBER 13.30: È un tie-break che corre via sul filo dell’equilibrio: si cambia campo sul 6-6. 13.28: Scambio giocato divinamente da Kyrgios, che mette a sedere Khachanov e pareggia i conti: 4-4. 13.27: Quarto punto consecutivo del russo, che ribalta la situazione ed ha ora il minibreak di vantaggio: 4-3. 13.26: Khachanov si aiuta con il servizio e poi recupera il minibreak di svantaggio: 3-3. 13.24: Kyrgios vince i due punti sul servizio e sale sul 3-0. 13.23: Comincia meglio Kyrgios che coglie subito un minibreak. È ancora molto lunga però. 13.22: Benissimo in battuta anche Kyrgios. Lo sfidante di Nadal agli ottavi di finale verrà deciso al super tie-break. 13.19: Impeccabile al servizio Khachanov, che ottiene il 6-5 e si ... oasport

