L’importanza di «sognare a occhi aperti» (Di sabato 25 gennaio 2020) PERCHÉ SOGNIAMO A occhi apertiHAPPINESS!I SOGNI A occhi aperti SONO «IL SABATO DEL VILLAGGIO»I SOGNI A occhi aperti POSSONO IMPIGRIRCI«SE PUOI SOGNARLO, PUOI FARLO»?NEI SOGNI A occhi aperti IMPARI A CONOSCERTICOME FOSSE GIÀ VEROQuando la giornata è andata storta. Quando ci siamo prese una sfuriata dal capo, un bidone dal fidanzato, uno sfogo dell’amica. Quando hanno soppresso la nostra serie Tv preferita e il budino in frigo è scaduto. In questi, e tanti altri casi, non ci resta che… sognare. Possiamo andare a dormire, stenderci tra le coperte, chiudere gli occhi, e chiedere al sonno un sogno. Ma non sempre finisce bene: dopo una pessima giornata, è possibile che anche i sogni siano agitati. E allora non ci resta che sognare sì, ma a occhi aperti. Perché qui la direzione e il tiro, li governiamo noi. Non il nostro inconscio, non gli altri, solo noi e il nostro desiderare. E detto così ... vanityfair

