Imola, ladro rompe vetro e ruba la borsa, in auto c’era una bambina (Di sabato 25 gennaio 2020) Una vicenda davvero sconvolgente è accaduta nel pomeriggio di giovedì venti tre gennaio, in via San Benedetto, ad Imola. Una mamma ha lasciato la bambina di undici anni sola in auto, ma un ladro ha rotto il finestrino ed ha rubato la borsa. La piccola è rimasta traumatizzata dall’accaduto. Un evento davvero terribile, che poteva finire male, ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, poiché il malvivente oltre a prendere la borsa non ha fatto del male a nessuno. Secondo le informazioni che sono state rese note, la mamma era andata in quella zona, per riprendere da una palestra l’altro suo figlio. Era scesa dalla macchina ed aveva lasciato la figlia di undici anni, a colorare un disegno dentro il veicolo. E’ proprio durante quei minuti, che è accaduto la rapina. Il ladro, in pochi secondi, ha rotto il vetro dell’auto ed ha rubato la borsa, ... bigodino

