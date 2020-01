Detenzione e spaccio di droga: arrestato 29enne (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore Luigi Bonagura, il personale della Squadra Mobile di Benevento ha tratto in arresto un ventinovenne per spaccio e Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, nella serata di ieri, a seguito di un mirato servizio di appostamento ed osservazione, si è proceduto ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato, dopo aver notato un notevole afflusso di persone sospette. Gli agenti hanno contestato la cessione di oltre un grammo di hashish e, all’interno dell’abitazione, hanno rinvenuto circa settanta (70) grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo di quella ceduta. Nell’occasione è stato sequestrato denaro ricavato dall’attività di ... anteprima24

