Borgonzoni chiude la campagna in Emilia Romagna con la bufala di Bonaccini che non sopporta i cani (Di sabato 25 gennaio 2020) Si chiude in modo decisamente singolare la campagna elettorale di Lucia Borgozoni e della Lega in Emilia Romagna, in vista del voto previsto domenica prossima per la presidenza della Regione. Dopo la strana iniziativa social, con cui la candidata leghista ha lanciato un sondaggio politico all’interno della propria pagina, salvo poi uscire sconfitta da Bonaccini in quel frangente come vi riportammo prontamente con un articolo specifico, il 25 gennaio tocca fare i conti con una fake news. Borgonzoni e l’attacco a Bonaccini sui cani Nel dettaglio, nella tarda serata di venerdì Lucia Borgonzoni e la Lega hanno deciso di cavalcare nuovamente il tema dell’amore verso gli animali, in particolare cani e gatti. Come? Lanciando un post in cui da un lato si apprezza la candidata del Carroccio in pose amorevoli verso questi animali, mentre dall’altro abbiamo lo stesso ... bufale

