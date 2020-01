Rassegna stampa 24 gennaio: l’Europa teme l’arrivo del virus cinese (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – E’ la politica a tenere banco sulle prime pagine dei giornali di oggi. La questione è sempre legata al caos che si è generato nel Movimento Cinque Stelle dopo le dimissioni di Di Maio. Il presidente Conte si è rinchiuso a Palazzo Chigi, mentre all’esterno continuano le manifestazioni di piazza delle Sardine e di Salvini. E all’orizzonte c’è un altro test importante per il governo: le Regionali in Emilia Romagna. Spazio anche al virus cinese che sta minacciando anche l’Europa. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo Rassegna stampa 24 gennaio: l’Europa teme l’arrivo del virus cinese proviene da Anteprima24.it. anteprima24

