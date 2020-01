Neve in Toscana: via anche alle settimane bianche. Ciaspolate e snowbike (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si annunciano nevicate in Toscana. Ed è iniziato il periodo delle settimane bianche per le scuole e molti istituti della Toscana sono pronti a raggiungere, o hanno già raggiunto, le stazioni di sci. Si tratta di un ruolo importante svolto dalle località toscane per la promozione degli sport invernali e in generale della cultura della montagna firenzepost

