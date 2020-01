Legittima difesa, assolto l’oste che sparò e uccise un ladro in provincia di Lodi (Di venerdì 24 gennaio 2020) E’ stato assolto l’oste che ha sparato e ucciso un ladro in provincia di Lodi. La Procura aveva chiesto una condanna di tre anni di reclusione. Lodi – E’ stato assolto l’oste che nel 2017 sparò e uccise un ladro in provincia di Lodi. La sentenza di primo grado è stata emessa nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio 2020 con il Tribunale che ha giudicato il ristoratore non colpevole della morte del 32enne romeno, Petre Ungureanu. La Procura nelle requisitoria aveva avanzato una richiesta di condanna di tre anni di reclusione per l’imputato. Idea non condivisa dai giudici che hanno optato per una sentenza in favore dell’oste, rimasto per diversi minuti sulla sedia per l’assoluzione. Possibile un ricorso in secondo grado da parte dell’accusa. La ricostruzione della vicenda La vicenda risale al marzo del 2017. La vittima, ... newsmondo

