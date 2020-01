Il cadavere mummificato di un uomo in strada: macabra scoperta a Torre del Greco (Di venerdì 24 gennaio 2020) macabra scoperta effettuata a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dove questa mattina è stato rinvenuto il cadavere mummificato di un uomo. Si tratterebbe di un senza fissa dimora e l'avanzato stato di decomposizione del corpo fa pensare che il decesso sia avvenuto da tempo: disposta l'autopsia per accertare le cause della morte e l'identità della vittima. fanpage

