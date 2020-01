Ghali, capelli rosa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il cantautore rap Ghali a GQ Italia piace molto. A tal punto da essere stato incluso tra i trenta Best Dressed Men del 2020. Lui, oltre ad avere uno stile personale e impeccabile, ha anche un'eleganza etica. È infatti voce della sua generazione che, per emergere, deve puntare tutto sul talento e sull'audacia. Presto vedremo Ghali anche in concerto, esattamente dall'8 al 10 maggio sul palco del Fabrique di Milano. Occasione in cui presenterà dal vivo i brani del suo nuovo album DNA, che include Flashback e Boogieman, singolo realizzato insieme a Salmo. E occasione in cui si potrà vedere live il suo nuovo look, da imitare. I capelli rosa di Ghali, realizzati da Lucio OcriaIn occasione della Settimana della Moda di Milano, infatti, Ghali ha sfoggiato un nuovo colore di capelli: una sfumatura color rosa bubblegum, iper luminosa sui suoi dreadlock. Gucci - ... gqitalia

