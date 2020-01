Calciomercato Cagliari, slittano le visite di Pjaca a Villa Stuart (Di venerdì 24 gennaio 2020) Calciomercato Cagliari, slittano le visite mediche di Pjaca a Villa Stuart: restano dei dettagli da limare per il croato della Juventus Tutto fatto, o quasi, tra Juventus e Cagliari, con le due società che nei giorni scorsi hanno raggiunto un’intesa per Marko Pjaca. Un’intesa per la quale, ora, le parti stanno limando gli ultimi dettagli. Questa la ragione alla base dello slittamento della visite mediche da parte del croato. Che questa mattina non ha sostenuto gli esami di rito a Villa Stuart, dove era atteso intorno alle 8:30, come previsto invece in un primo momento. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

