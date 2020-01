Antonio Zequila lancia lo scoop | “Io e Valeria Marini ci conosciamo in tutti i sensi”

Federico Rossi pronto a entrare al Grande Fratello Vip | Furia contro Antonio Zequila : Federico Rossi pronto a entrare al GF Vip per difendere a spada tratta la sua fidanzata Paola Di Benedetto dentro la casa, contro Antonio Zequila. Il giovane cantate tuona su Twitter: “sei superficiale”. È un duello per difendere la sua fidanzata Paola Di Benedetto e Federico Rossi è pronto anche ad entrare nella casa del […] L'articolo Federico Rossi pronto a entrare al Grande Fratello Vip | Furia contro Antonio Zequila ...

Valeria Marini risponde agli attacchi ricevuti in casa da Antonella Elia e Antonio Zequila : Valeria Marini non si placa dopo quello che è successo in diretta durante l’ultimo serale del Grande Fratello Vip. La showgirl sarda, infatti, era stata invitata da Alfonso Signorini per un confronto diretto con Rita Rusic, ex moglie del suo ex marito Vittorio Cecchi Gori. Il confronto tra le due non è stato certo dei migliori, ma neppure uno spargimento di sangue. Antonella Elia e Antonio Zequila, però, avevano voluto esprimere ...

GF Vip : Antonio Zequila nei guai? La frase choc contro Barbara Alberti : Antonio Zequila contro Barbara Alberti al Grande Fratello Vip: la sua dichiarazione spiazza Che tra Barbara Alberti e Antonio Zequila non scorra buon sangue ormai pare essere chiaro un po’ a tutti. Difatti i due concorrenti del GF Vip non hanno mai perso occasione per punzecchiarsi vicendevolmente. L’attore, tra l’altro, ha già annunciato che domani vorrebbe nominarla per le brutte frasi che ha rivolto a Pasquale Laricchia. ...

Grande Fratello Vip - Antonio Zequila rivela : “Mi manca un figlio” : È tempo di confessioni al Grande Fratello Vip: gli inquilini hanno ormai iniziato a conoscersi e a confidarsi e questa volta è stato il momento di Antonio Zequila. Ecco cosa ha rivelato. Grande Fratello Vip, Antonio Zequila rivela: “Mi manca un figlio” Antonio Zequila, attore e showman è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa, si è lasciato andare ad una confidenza sui rimpianti del ...

Simona Tagli contro Antonio Zequila : "È un traditore" - : Gianni Nencini Ospite di Pomeriggio cinque, Simona Tagli si scaglia contro Antonio Zequila: "Siamo stati insieme per sette anni, è un traditore e sostiene che sono casta perché non ho più il fisico di una volta" Prima che iniziasse il suo decennio di castità, Simona Tagli è stata a lungo fidanzata con Antonio Zequila: "Gli voglio ancora bene, ma lui ma non parla mai di me e dice che non ho più il fisico di una volta". Ospite di ...

Grande Fratello Vip - il dolore di Antonio Zequila : lacrime a fiume durante la diretta : Tanti i temi e le sorprese della quinta puntata del “Grande Fratello Vip”, il reality condotto da Alfonso Signorini. Valeria Marini è tornata nella Casa per un incontro incandescente con Rita Rusic. Si è parlato della travagliata storia dell’influencer Clizia Incorvaia e dei problemi di alcolismo che ha passato l’ex showgirl Fernanda Lessa. La nomination è stata vinta da Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver, mentre ...

Antonio Zequila piange al Grande Fratello Vip : il terribile lutto : Sono lacrime di dolore e tenerezza quelle di Antonio Zequila, che non è riuscito a nascondere le sue emozioni durante la diretta del Grande Fratello Vip in prima serata. Durante il suo sfogo, ha rivelato un dettaglio della sua vita che nessuno conosceva e il lacerante dramma di suo padre. Antonio Zequila piange in tv I retroscena della storia personale di Ivan Gonzalez hanno colpito nel profondo i coinquilini della casa del Grande ...