Anna e Sergio saranno la nuova coppia in Don Matteo 12? Marco rischia di restare solo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Inutile dire che il pubblico femminile ha particolarmente gradito la scelta degli autori di Don Matteo 12 di portare un nuovo personaggi nella storia…E se questo personaggio si chiama Dario Aita, capirete bene che il regalo è ancora più grande. L’attore è amatissimo dal pubblico di Rai 1 e il suo ruolo in Don Matteo conquista le signore e le ragazze. Un po’ tutte le età è chiaro…Il bel tenebroso che tra l’altro in Don Matteo 12 ha anche un ruolo da bad boy, sa come conquistare l’affetto del pubblico. E’ chiaro che adesso i telespettatori si chiedono se oltre a questo conquisterà anche il cuore della bella capitana. Tra Anna e Sergio potrebbe esserci il lieto fine? Potrebbe nascere una storia d’amore? Anna E Sergio nuova coppia IN DON Matteo 12? Il pubblico che segue con affetto e passione don Matteo 12 si divide. Da una parte ... ultimenotizieflash

xfunnygirl : RT @_lasilviaaa: Scusate ma se shippate Anna e Sergio non possiamo essere amici. Non scherziamo eh. #DonMatteo12 - mf_castle : Ragionando a freddo, è un bene che Anna abbia preso questa tranvata palese per Sergio, perchè questo è, una sbandat… -