Agenzia Mobilità | bando open bus | no scelte arbitrarie

Roma – "Il bando sugli open bus rispetta pienamente quanto previsto dal Piano generale del traffico urbano. Contrariamente a quanto riportato nei giorni scorsi da un organo di stampa, i percorsi non sono stati scelti in modo arbitrario ma rispondono alle azioni chiave indicate dal Pgtu e dal regolamento approvato nel marzo 2016 dal commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina." "I capolinea sono stati dislocati in aree esterne al perimetro della Ztl Vam distribuendo gli itinerari e le linee in modo da servire tutti i poli turistici ancora non coperti e, soprattutto, con l'obiettivo di decongestionare il Centro. Basta considerare che oggi la quasi totalita' degli operatori effettua servizio sulle stesse 8 fermate centrali, con notevoli affollamenti in corrispondenza delle fermate ed impatti diretti sia sulla sicurezza ...

