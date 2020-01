Ultime Notizie Roma del 23-01-2020 ore 09:10 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla stazione appuntamento con informazione e Gabriella Luigi in studio leader pentastellato Di Maio lascia la guida del MoVimento 5 Stelle si chiude un’era e ora tiri fondarsi ha detto inizia il percorso verso gli Stati Generali mi fido di voi e di chi verrà dopo di me ha detto rivendicando di aver protetto il MoVimento 5 Stelle da trappole approfittatori i peggiori nemici sono all’interno aggiunge ma parte del movimento è rimasta delusa allontanata queste le sue riflessioni salgono a 17 le vittime del nuovo coronavirus cinesi morti si registrano nella provincia di UK Dove si trova la città focolaio di avn il sindaco invita i viaggiatori a non recarsi sul posto allertati medici di famiglia specie quelli di Milano e Roma dove si trovano gli aeroporti internazionali pronta l’unità didella società italiana di malattie ... romadailynews

GDF : #Napoli Scoperta maxi #frode fiscale nel settore del commercio all'ingrosso di #integratori. Sequestrato oltre 1 mi…