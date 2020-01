Tour Down Under 2020, tappa e maglia per Richie Porte! 5° Diego Ulissi, ripartito Elia Viviani (Di giovedì 23 gennaio 2020) Era l’uomo più atteso, e non si è fatto trovare impreparato. Arriva il primo successo al Tour Down Under 2020 per Richie Porte, vincitore in grande stile sul traguardo di Paracombe in occasione della terza frazione, dopo aver staccato tutti gli avversari sullo strappo finale. Alle spalle del portacolori della Trek-Segafredo, distanziati a 5″, l’aussie Robert Power (Team Sunweb), il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott), l’altro padrone di casa, nonché campione del mondo a cronometro, Rohan Dennis (Team Ineos), un ottimo Diego Ulissi (UAE-Team Emirates), e il vincitore uscente del Down Under, il campione sudafricano Daryl Impey (Mitchelton-Scott). Porte si prende così anche la maglia di leader distanziando di 6″ proprio Impey con cui lotterà fino all’ultimo per aggiudicarsi questa 22^ edizione della corsa a tappe australiana; e poi, ovviamente, è ... oasport

