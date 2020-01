Tira il freno d’emergenza e aggredisce il capotreno: “Mi annoiavo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’ennesima aggressione ai danni di un capotreno ha avuto luogo su un convoglio diretto da Brescia a Milano. Un ragazzo di 25 anni ha Tirato il freno di emergenza bloccando così il mezzo e richiedendo l’intervento del capotreno che, una volta arrivato, è stato da lui aggredito. Tira il freno di emergenza e aggredisce capotreno L’episodio si è verificato poco dopo le 14 di lunedì 20 gennaio 2020. Dopo aver Tirato il freno prima della stazione di Romano di Lombadia, il giovane è andato a sedersi in un vagone vuoto e ha iniziato a fumare. Una volta arrivato il responsabile del treno costui, privo di biglietti e documenti, ha iniziato a picchiarlo per poi essere bloccato da due pattuglie della Polizia Locale. “Mi stavo annoiando“, così ha giustificato il suo gesto davanti alle forze dell’ordine. Non contento, ha anche fornito loro delle generalità false ... notizie

