Salvini, Linus bacchetta Fabio Volo: “Mi scuso a nome di Radio Deejay” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il direttore artistico di Radio Deejay, Linus, ha chiesto scusa a nome dell’intero staff per le accuse mosse da Fabio Volo contro Matteo Salvini. Le parole sono andate in onda nella trasmissione Il Volo del Mattino del 22 gennaio 2020, ma Linus ha chiarito che Volo “non era autorizzato”, perciò “mi scuso a nome di Radio Deejay”. Il post arriva direttamente dal profilo Instagram del direttore artistico, che spiega anche i motivi della ramanzina. Linus bacchetta Fabio Volo Un lungo messaggio pubblicato su Instagram da Linus intende riprendere Fabio Volo per gli insulti minati a Salvini in diretta. Infatti, mercoledì 22 gennaio Volo si è rivolto al leghista con parole molto dure per denunciare il suo comportamento nei confronti del ragazzo tunisino di Bologna. “Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str***o – aveva detto -, non da un povero ... notizie

