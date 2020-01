Ritirate uova per possibile rischio microbiologico (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono state Ritirate le uova Amadori e Conad per possibile rischio microbiologico. Il ministero: “Non mangiatele e restituitele”. ROMA – Sono state Ritirate le uova biologiche Amadori e Conad per possibile rischio microbiologico. La decisione è stata presa dal Ministero della Salute che ha consigliato le persone a non mangiarle ma a restituirle. I prodotti interessati sono identificati dal lotto 5528139926 e con data di scadenza fissata l’8 febbraio. Il Dicastero ha, inoltre, pubblicato anche i formati dei prodotti che sono finiti nel mirino delle autorità per possibile rischio microbiologico. Amadori: confezione da 4 uova da agricoltura biologica, vario Calibro Verso Natura Conad: confezioni da 2 e 6 uova biologiche Cascina Italia: confezioni da 4 uova Doppio richiamo in poche ore Due richiami in poche ore da parte del ministero. Il primo è ... newsmondo

NewsMondo1 : Ritirate uova per possibile rischio microbiologico - RosannaMarani : Rischio microbiologico, ritirate uova biologiche Amadori e Conad: 'Non consumatele' - infoitsalute : Uova ritirate dalla vendita dal ministero della Salute: rischio salmonella -